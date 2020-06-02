أمن ونظافة.. وديعة صيانة يسددها حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من 7 يونيو، حتى يوم 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم 14 يونيو المقبل، حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

والوحدات السكنية مطروحة في 10 محافظات من الوجه البحري والقبلي، "الفيوم– بني سويف– المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا– الأقصر– أسوان"، الشقة مكونة من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل لـ90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب.

كما طرحت الوزارة، عدد من الوحدات السكنية بالدور الأرضي والأخير بمشروع سكن مصر (6 أكتوبر الجديدة– العبور– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– بدر– ناصر "غرب أسيوط"– المنيا الجديدة– غرب قنا)، ودار مصر (15 مايو– السادات– العاشر من رمضان– بدر– برج العرب الجديدة)، في عدد من المدن الجديدة للإسكان المتوسط، فضلًا عن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدن (6 أكتوبرـ الشيخ زايدـ القاهرة الجديدة- الشروقـ دمياط الجديدةـ المنصورة الجديدة).

ما هي مصاريف وديعة الصيانة؟

وتلزم الوزارة في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين أن يسدد المخصص له الوحدة المبالغ المقررة (5% من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة والحراسة وغيره من خدمات مرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرط أساسي للتعاقد على الوحدة.

وتحدد مصاريف الصيانة سنويًا وتختلف من وحدة إلى أخرى طبقًا لمساحتها والدور الواقعة به، كما يتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العالم التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

وبالنسبة لشقق دار وسكن مصر وجنة يقوم الحاجز بدفع هذه الوديعة في أحد فروع بنك الإسكان والتعمير التابع للجهاز الذي حجز وحدته به، حيث لا يتم تسليم الوحدة إلا بعد دفع وديعة الصيانة الخاصة به.

ونتيجة لعدم دفع الحاجزين رسوم الصيانة فى وقت واحد، خاصة أن تسليم الوحدات يتم على مراحل فيتم تحميل الفوائد البنكية الخاصة بها، وهو ما يمثل 2.5% من قيمة وديعة الصيانة، لمن لا يقوم بدفعها بالكامل في موعدها عند الاستلام.

أما بالنسبة لشقق الإعلان الـ13 يتم سداد الـ5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد) يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.