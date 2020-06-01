رغم إصابته.. رامز أمير ينشر فيديو أثناء تمرينه: مفيش حاجة هتوقفني

نشر الفنان الشاب رامز أمير، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو له، أثناء تأديته لأحد التمارين الرياضية الصعبة.

وكتب "رامز" معلقًا على الفيديو، "قاعد بقلب في فيديوهات التمرين عشان وحشنى أوي لقيت ده، والله و لا ألف إصابة توقفنى عن المتعة دي، بعون الله هتنبهروا".

وأضاف "بصوا بقا أنا مبعرفش أعيش من غير تحدي، و التحدي بتاعي دلوقتي إنى أرجع فى وقت قياسي، وهتشوفوا إن شاء الله، وبجد شكرًا على سؤالكم و كلامكم اللي و الله فوق راسى، إنتم عيلتي وأجمل هدية من ربنا".

يذكر أن الفنان رامز أمير، عاد إلى منزله عقب خضوعه لعملية جراحية في ساقه داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لإصابة أثناء ممارسته رياضة "parkour".

وظهر رامز أمير، خلال مسلسل "الاختيار"، وجسد شخصية البطل الملازم محمد سباعي، أحد أبطال كمين البرث في سيناء.