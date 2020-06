رغم إصابته.. رامز أمير ينشر فيديو أثناء تمرينه: مفيش حاجة هتوقفني

View this post on Instagram

ياااااه .. قاعد بقلب فى فيديوهات التمرين عشان وحشنى اوى لقيت ده، و الله و لا الف اصابة توقفنى عن المتعة دى، بعون الله هتنبهروا‍، بصوا بقه انا مبعرفش اعيش من غير تحدى و التحدى بتاعى دلوقتى انى ارجع فى وقت قياسى و هتشوفوا ان شاء الله، و بجد شكرا على سؤالكم و كلامكم اللى و الله فوق راسى، انتم عيلتى و اجمل هدية من ربنا