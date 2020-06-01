إجراء جراحة قرحة متفجرة لمصاب بفيروس كورونا في الإسكندرية

تمكن فريق طبي داخل مستشفي جمال عبد الناصر للتأمين الصحي في الإسكندرية،من إجراء جراحة عاجلة لمصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، داخل المعدة.

وقال بيان صادر عن المستشفي، إنه في ظل الظروف الراهنة واستمرارا لسير العمل بجدية وإلتزام وأداء علي أعلي مستوي يبرز دور الفريق الطبي وتفانيه في العمل أجريت اليوم جراحة عاجلة لمريض Covid_19 (جراحة قرحة معدة منفجرة) من خلال فريق عمل عمليات.

واضاف أنه تم نقله للعناية المركزة لإجراء الجراحة العاجلة حيث يتلقى العلاج داخل العزل في المبنى المخصص لمصابي فيروس كورونا من التأمين الصحي.

وأوضح أن المريض أثناء عزله احس بالم شديد في المعدة وبعد الفحص الطبي عليه تبين أنه يحتاج إلى جراحة لعملية القرحة المتفجرة.

ولفت إلى أنه تم إجراء كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه أثناء العملية لأطباء وهيئة التمريض حيث تم إجراء العملية بنجاح وخروج المريض إلى الغرفة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الفريق الطبي أطباء الجراحة هم الدكتورة شيماء غراب ، د. رامي زايد أطباء التخدير :د. نيرمين وهبة د. أحمد جابر، بالإضافة الى تمريض العمليات.