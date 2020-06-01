الجندي: "كافر" في اللغة تعني "فلاح".. و"أمي" تعني المتربي على الفطرة

تحدث الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معنى كلمة "أمي" في اللغة العربية.

وقال الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "كلمة أمي أصلها الإنسان اللي متربي تربية على الفطرة، وكانت العرب بتقول على الإنسان الذي لم يتلوث (أمي)".

واعتبر الجندي أن "الأمية" شرف، وأن الله قال "هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم"، مشيرًا إلى أن المصطلح تطور وأصبح يشير لمن لا يجيد القراءة والكتابة: "كانوا بيقولوا من شدة نقائه ميعرفش حاجة في علوم الأولين"، لافتًا إلى أن المصطلح حاليًا يشير للجهل ويعتبر سُبة.

وكشف الجندي أصل كلمة كافر قائلًا: "كلمة كافر أصلها الفلاح اللي بيكفر البذرة ويغطيها"، لافتًا إلى أنها تم استعمالها للمختلف فكريًا، وأنها حاليًا تستخدم في وصف الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله.