محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على صحة المواطنين

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس" كورونا".

وتابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، فضلًا عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتحسين كفائتها بالمدينة، والقرى، والتوابع، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية.

فيما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بقريتي الحصة والبكاتوش، وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بشوارع المدينة، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقريتى منشأة علي، والورق.