محافظ كفر الشيخ يصدر قرار وقف تراخيص البناء في مناطق الكثافة السكانية العالية

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 450 لسنة 2020م، وذلك لتفعيل قراري رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إيقاف تراخيص البناء للمواطنين للمباني السكنية بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وفقاً لرؤية المحافظ.

وتضمن قرار المحافظ، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها وتعليتها أو تعديلها بكافة مدن المحافظة لمدة شهر،اعتبارًا من 24 /5/ 2020م، وذلك لحين قيام الإدارات الهندسية بتحديد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمطلوب إيقاف التراخيص بها، وتحديد إحداثياتها على خرائط الحيز العمراني.

كما تضمن القرار، رفع هذه الخرائط إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، واستصدار قرار تفصيلي شامل بالمناطق المحظور البناء عليها لمدة 6 شهور.

واستثنى، قرار محافظ كفر الشيخ، من ذلك تراخيص المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

الى نص القرار: