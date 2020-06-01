صور.. حملات مكبرة للتفتيش على المحلات والأسواق في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة على الأسواق، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع السجائر، ومحال بيع الدواجن واللحوم المجمدة، ومحلات العطارة، وأسفر الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

كما ترأست المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل لبس الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية بقرية دقلت، والتي قامت بالمرور على بعض المحلات، لضبط الأسعار، والتأكيد على اتباع التعليمات والإجراءات الصحية، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة تموين دقلت.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.