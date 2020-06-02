الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على جميع محافظات مصر، حيث يتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

ويتوقع أن يكون الطقس على السواحل الشمالية يكون الطقس لطيف نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، شديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، مائل للبرودة ليلا على كليهما، ويكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.

الطقس في الأردن

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردية الهاشمية يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تنشط على فترات مما يؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران (شروره, نجران) تمتد إلى مرتفعات جازان, عسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق (جازان, مكة المكرمة, المدينة المنورة).