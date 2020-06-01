حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على التعامل بحسم، وإزالة التعديات فورا لفرض هيبة الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

ووجه محافظ الإقليم، بالمرور على كل الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم، وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

ترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وإزالة أي تعدي في المهد، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي على حرم الطريق بقرية 58 الخاشعة، عبارة عن سلم وتلتوار بطول 10م، وعرضة 4م، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، وحتى مستوى سطح الأرض، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدي على الشارع العام بالمدينة، عبارة عن أعمدة وخرسانة مسلحة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم متابعة إزالة حالة تعدي بالبناء داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص بقرية ظاظا، التابعة للوحدة المحلية بالورق، عبارة عن سور 20 متر في 14 متر تعلية متر ونصف، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.