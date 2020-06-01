بالأسماء.. 9 طالبات ضمن العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، أسماء العشرة الأوائل على مستوى الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، وهم 9 طالبات وطالب واحد فقط.

وحصدت خمس طالبات المركز الأول بالدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

وحصلت 5 طالبات على المركز الأول والأول مكرر وهن: "أروى محمد يوسف المهدى، بمدارس اللغات، وملك وجدى المحمدى إبراهيم، بإدارة شرف المنصورة التعليمية، وريم أحمد أبو خليل عوض، بإدارة طلخا، وأسماء عبدالله عبدالسلام محمد، بإدارة تمي الأمديد، ومريم محمد محمد أحمد عرفات، بإدارة أجا التعليمية".

وحقق 5 طلاب المركز السادس والسادس مكرر وهم: "بسملة عبدالباقى عرفة محمود، بإدارة منية النصر، والطالب كريم محمود رمزي أحمد، إدارة بني عبيد، والطالبة سلمى عبدالله عبدالسلام، إدارة بلقاس، والطالبة هند محمد عثمان الحديدي، بإدارة منية النصر، والطالبة همس هيثم فرج أبو السعد على، بإدارة بلقاس".

وصرح على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 102 ألف و361 طالب وطالبة، تقدموا للامتحان على مستوى المحافظة، ونجح منهم 100 ألف و984 طالب وطالبة، بنسبة النجاح 98.6%.