"تعليم الغربية" تكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي، حيث تفقد حجرات التقدير والحاسب الآلي، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم.

وأكد "حسن" ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن ، ورؤساء الحجرات، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، وتخفيض عدد الأعضاء العاملين داخل الحجرات، والتطهير بصفة مستمرة يوميًا، مع ضرورة لبس الكمامات وعدم السماح بدخول أي موظف دون ارتدائها.

وصرح وكيل الوزارة بأن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان التقدير تعملان بشكل جيد، حيث يتم حاليًا تقدير المشروعات البحثية وفقًا للتعليمات، وأكد أنه فور الانتهاء من المراجعة والتقدير واستخراج النتيجة، سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري.