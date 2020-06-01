لجنة أزمات مجابهة كورونا بالغربية تعقد اجتماعها الأول

اجتمعت اليوم، لجنة الأزمات بمحافظة الغربية، التي تم تشكيلها لمجابهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الأمن الوطني بالغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب، والتربية والتعليم، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة.

وناقشت اللجنة، أعمال توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكل الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية.

وتم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم، حول فيروس كورونا المستجد التعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة، للحد من انتشار الفيروس.