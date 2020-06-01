إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمجالس المدن والأحياء، اليوم، من تنفيذ حملات الإزالة والتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات؛ لمواجهة الخارجين على القانون، وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إلى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، بأهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتحقيق هيبة الدولة لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع كل الخارجين على القانون، وإحالتهم للنيابات العسكرية لاتخاذ شؤونها.

كما ترأس الحملات الأمنية اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن؛ لتنفيذ قرارات الإزالة، ورفع التعديات على أملاك الدول بنطاق قرى مراكز سمنود والمحلة والسنطة وقطور.

وأسفرت الحملات الأمنية، عن تحرير 24 مخالفة تعدٍ على أراضي الأوقاف والزراعة وعلى رأسها رفع تعديات على مساحة 5 أفدنة بنطاق قرى ميت سراج وبشبيش ومحلة حسن بمركز المحلة وبنا أبوصير وميت بدر حلاوة، من خلال إزالة 14 مخالفة بناء للمباني غير المرخصة، وأسوار من الطوب الأبيض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.