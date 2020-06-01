"أهالينا".. مستشفى إلكتروني لمتابعة مرضى كورونا منزليا

ألقى الدكتور محمد توفيق استشاري الجراحة العامة، والدكتور شريف متولي المدير الطبي لجامعة النيل، الضوء على تجربة إنشاء مستشفى "أهالينا" الإلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "متولي" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفكرة جاءت لهما من أجل متابعة مرضى كورونا من الحالات البسيطة والمتوسطة، والتي تتلقى العلاج في العزل المنزلي، للاطمئنان عليها، ومتابعة خطوات العزل المنزلي، وتوفير الدعم النفسي والطبي عن بعد.

وأوضح "متولي" أنهما يوفران الدعم والاستشارات عبر "واتس آب"، وشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طريق مجموعات تحتوي على المريض والطبيب وموظف إداري للمتابعة.

من جهته، قال الدكتور محمد توفيق إن فريق العمل يضم أطباء شباب لـ"فلترة" الرسائل واختيار الخاصة بمرضى فيروس كورونا، تمهيدًا لعرضها على الأطباء المختصين، لافتًا إلى أن كل مريض يتم منحه "كود" وعمل مجموعة للمتابعة.

وأكد أن المستشفى تضم 15 طبيبًا حتى الآن، وأنهم يتلقون دعمًا معنويًا من الأفراد ولم يتلقوا أي دعم مؤسسي من وزارة الصحة.

وأشار "توفيق" إلى أنهم يتابعون بروتوكول علاج وزارة الصحة، ولا يمنحون أي وصفات علاجية، ولكنهم يتابعون علاج الوزارة، وينصحون المريض بالاتجاه للمستشفى حال تدهور حالته.