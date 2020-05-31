غنيم يأمر بالتحقيق في اتهام مدير المستشفى التخصصي بالتعدي على نقيب أطباء بني سويف

أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة من المحافظة، للتحقيق، في واقعة اتهام نقيب أطباء المحافظة لمدير المستشفى التخصصي بالاعتداء عليه.

كان الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف، اتهم المدير الإداري بمستشفى بني سويف التخصصي ومعه 4 من عمال المستشفى، بالاعتداء عليه، بسبب غلق الباب الحديدي الموجود بين نقابة الأطباء والمستشفى.

وأرسل هارون مذكرة تفصيلية بالواقعة لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني جاء فيها: فوجئت وبدون سابق إنذار أو إخطار النقابة، بحضور المدير الإداري للمستشفى التخصصي ومعه 4 عمال لغلق الباب الحديدي الموجود بين النقابة والمستشفى وعند اعتراضي على هذا التصرف قام أحدهم بمهاجمتي ومحاولة التعدي علي بالأيدي.

وذكر هارون في مذكرته أنه سبق وأن ارسل إلى مدير مستشفى بني سويف التخصصي، خطابا يطلب منه إيضاح أسباب غلق الباب الحديدي بين النقابة والمستشفى ومحاولة التفاهم الودي للوصول إلى حل إلا أن المدير تجاهل ذلك.

وأكد هارون أن الاعتداء الذي تم على النقابة وعلى شخصه ثابت في كاميرات المراقبة، مطالبا بأخذ حقه طبقا للقانون.

وقال مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف أن المحافظ تواصل مع الدكتور مصطفى هارون للاطمئنان على حالته، والوقوف على تفاصيل الواقعة".

وتابع كما وجه المحافظ لجنة تفتيش من المحافظة لبحث ملابسات الواقعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بناء عن تقرير اللجنة، حيث توجهت للنقابة لبحث الملابسات.