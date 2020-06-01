وكيل تعليم دمياط يؤكد على الالتزام التام بارتداء الكمامات لكل العاملين

عقد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري عموم المديرية وبعض مديري الإدارات النوعية بالديوان، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، على أن يتم الاجتماع مع باقي المعنيين على عدة مراحل حرصا على السلامة العامة للجميع.

تناول الاجتماع، تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد "وكيل الوزارة"، على الالتزام التام بارتداء الكمامات لجميع العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها والمترددين عليها، وضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر أكد "عثمان"، بدء التعامل إلكترونيا فيما يخص التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى للمدارس الحكومية والخاصة والمدارس الرسمية للغات من 1/ 6 / 2020.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول بشتى الطرق، أن توفر كل الإمكانات المتاحة للحد من انتقال أولياء الأمور والتعامل المباشر من أجل منع انتشار الفيروس وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة للمدارس لمتابعة أية مستجدات وإزالة كافة العقبات التي من شأنها أن تعوق العمل.

ونقل وكيل الوزارة تهنئة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لأبنائها من الطلبة والطالبات والعاملين بالتربية والتعليم لاعتمادها نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة نجاح 99.35%.

وتناول الاجتماع الوقوف على تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقادها بدء من 21 يونيو المقبل، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم، كذلك عملية إنتاج الكمامات الواقية التي تقوم بها عدد من المدارس الفنية بالمحافظة وفقا للمواصفات التي أقرتها وزارة الصحة.

وناشد "وكيل الوزارة" الجميع، أن يكونوا على مستوى الوعي والمسؤولية، من أجل الحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.