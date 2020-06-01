محافظ دمياط: إزالة 492 حالة تعد بمراكز المحافظة منذ منتصف مارس الماضي

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقا.

حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ محمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب، إزالة حالتي تعدِ على أراضى زراعية، بمساحة 112م2، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ منتصف شهر مارس الماضي، 492 حالة لتعديات على أملاك دولة وأراضي زراعية، وبناء مخالف، بكل مراكز ومدن المحافظة.