"الوزراء" عن حركة الطيران: لا يوجد موعد محدد لفتح المجال الجوي

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد فتح حركة الطيران الدولي في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فأوضح أنه لا يوجد موعد محدد وثابت لقرار فتح المجال الجوي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحاته التي توقع فيها أن تكون في يوليو غير ثابته وهذا الأمر يخضع لرؤية اللجنة العلمية ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لمعطيات وزيري الطيران والسياحة.

وتابع: "حتى لو تم إقرار فتح المجال الجوي سيكون عودة تدريجية وليس كالسابق، قطاع الطيران سيكون له نصيب في اجتماعات الأزمة هذا الأسبوع أو بالأكثر الأسبوع الذي يليه سيعلن الموعد النهائي".