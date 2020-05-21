مصر للطيران تهدي التضامن 5000 قطعة قماش مستلزمات لمستشفيات عزل كورونا

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ الشركة الوطنية شاركت تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وزارة التضامن الإجتماعي، في تصنيع 5 آلاف قطعة قماش، تشمل ملايات وأكياس وسائد من خلال مصنع الزي التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، لتوزيعها على بعض مستشفيات العزل التي تستقبل حالات فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي توليها مصر للطيران اهتماما بالغا، منذ نشأتها في السابع من مايو عام 1932، وفيضوء دورها الوطني.

واتبع العاملون بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، الإجراءات الاحترازية أثناء العمل على تصنيع وتجهيز الشحنة، من ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم، وأثناء تسليم الشحنة، فضلا عن مراجعة الشحنة من قبل فريق السلامة والجودة التابع للشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

وأضاف زكريا أنّ مصر للطيران لا تتأخر عن المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية، التي تساهم في التعامل مع الجائحة الكبيرة، ما يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها تجاه علاقتها مع المجتمع، من منطلق دورها كشركة وطنية يقتدي بها الكثيرون.