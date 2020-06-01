توصيل الأدوية لمنازل 2473 مخالطا لمصابي كورونا ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، جهود مواجهة فيروس كورونا، والإجراءات المنفذة حيال المخالطين للحالات البسيطة التي تخضع للعزل المنزلي.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الاثنين، على 1474 حالة، ليصل إجمالي عدد الحقائب التي تم توزيعها إلى 2473 على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس على مدار 3 أيام، وذلك عن طريق قيام الرائدات الريفيات، واللاتي قمن بتقديم بعض الإرشادات التوعوية.

وأشار إلى أن الإرشادات تضمن عدم مغادرة المنزل، والمداومة على تطهير الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة، واتباع نظام غذائي متوازن، وشرب الماء الفاتر، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.