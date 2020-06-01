توريد 206 آلاف طن قمح لصوامع وشون بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم الاثنين وصلت إلى 206 ألف و651 طنًا، بنسبة 103.3% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين أثناء عملية التوريد.

يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة هذا العام تُقدر بـ133 ألف فدانًا، في حين أن المستهدف توريده مُقدر له 200 ألف طن.

ويتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا، بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، حيث يستمر موسم التوريد حتى 15 يوليو المقبل.