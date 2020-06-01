نقيب معلمي بني سويف: 13 الف جنيه للمعلم المصاب.. و30 الفا للمتوفى بكورونا

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببني سويف، اليوم الأحد، في تصريحات له، أنه تقرر منح أسرة المصابين من المعلمين من فيروس كورونا 3 آلاف جنيه ، ومنح أسرة المتوفى من المعلمين 10 آلاف جنيه، من فرع النقابة بالمحافظة.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة العامة، برئاسة خلف الزناتي، قررت بشكل عام منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه في أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك.

وأضاف أنه تقرر أيضا منح أسرة المتوفى من الزملاء المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب هذا الوباء اللعين 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة، بجانب مستحقاته النقابية الأخرى .

مع العلم أن تقديم الطلبات والأوراق يتم عن طريق اللجان النقابية والنقابات الفرعية التي تقوم بدورها بتسليمها للنقابة العامة.