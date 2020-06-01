تجاهلوا "كورونا " .. تجمع العشرات في زفة " فرش " عروسة جنوب بني سويف

شهدت سمسطا جنوب بني سويف، اليوم الاثنين، حشد وتجمع العشرات من المواطنين في مراسم نقل "عفش عروسة"، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية او إرتداء الكمامات، ضاربين بقرارات منع التجمعات والزحام عرض الحائط، في ظل جهود الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجمع الشباب في الشارع أثناء نقلهم "فرش" العروسة تمهيدا لنقلها إلى منزل الزوجية يتراقصون في تجمعات على أصوات الموسيقى والطبل البلدي، وسط تصفيق وزغاريد السيدات، ليطوفوا عدد من شوارع المركز، وسط تجاهل تام منهم لفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.