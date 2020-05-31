غدا.. فتح باب التقدم إليكترونيا لرياض الأطفال بمدارس بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أنه من المقرر فتح باب التقديم إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021، اعتبارا من 1 يونيه 2020 وحتى 30 من نفس الشهر، بهدف منع التجمعات وحرصا على صحة وسلامة العاملين بمنظومة رياض الأطفال وتفادياً لأي تجمع من قبل أولياء الأمور، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

و أشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم عدد 2 رابط إليكتروني للتقديم والتسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال ،حيث يتم التقديم للمدارس الحكومية والخاصة على رابط: http://https://bit.ly/2ZoQoVP، فيما يتم التقديم للمدارس الرسمية للغات على الرابط: https://bit.ly/2zjemY3، موضحة أن قد سبق وأنه تم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية للعمل على تصميم الرابطين، وذلك ضمن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باتخاذ مايلزم نحو تطبيق الاجراءات الوقائية وبما يتماشي مع الإجراءات التي تنفذها المحافظة في هذا الملف.