المنظمة المصرية بلندن: عودة العمل في انجلترا مع اتخاذ كل الإجراءات

قالت ديدي عيد مديرة المنظمة المصرية في لندن، إن الوضع في لندن به تجديدات، ووضع تعليمات جديدة، وهي فتح جزء من المدارس، وطلبوا من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يبدأو بالخروج بعد 10 أسابيع من الفتح، ويكون ذلك في حدود القانون الجديد، بالحرص على التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات، ويخرجوا في الهواء، ويروا وضعهم إذا كانوا قادرين على فعل ذلك، يستمروا في ممارسة حياتهم الطبيعية، لأن ذلك صعب عليهم في الفترة الحالية.

وأضافت عيد، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية Dmc، أن معظم المواطنين عادوا للعمل مرة أخرى، والمدارس للمراحل الابتدائية بدأوا في الدراسة، وبعد أسبوعين ستعود المرحلة الإعدادية، والذين يحتاجون لإجراء امتحانات.

وتابعت، أن المصريين في الخارج بمنتهى الجمال، يتعاونوا بشكل غير طبيعي، وكأننا أسرة في بيت واحد، وليس مصريين مغتربين، ويتم التعامل في منتهى الرقي، لأننا جميعاً لدينا نفس الثقافة والالتزام بالقانون والخطورة والعوائد في حالة عدم الالتزام، مؤكدة أن جميعنا ملتزمين ولدينا حب المصريين، ومساعدة بعضنا البعض.