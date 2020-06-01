دمياط تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا وتخصص رقما ساخنا لتلقى البلاغات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، مع عدد من قيادات المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عن عدد من الجهات، منها المحافظة والأمن الوطني والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكري، وإدارة المرور، على أن تقوم بالمرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء، وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي، والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات، وكذلك المخالطين لتلك الحالات.

وتتابع اللجنة أيضًا إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها، وكذلك انتظام حضور الأطقم الطبية، مشددة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم الواحد، وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم.

وأوضحت "عوض" أنه تم تخصيص خط ساخن برقم"114" تابع للمحافظة، ومُفعل على مدار الـ24 ساعة لتلقي استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا، والرد عليها فى أسرع وقت، وذلك لتخفيف الضغط عن الخط الساخن "105" التابع لوزارة الصحة.

ووجهت "عوض" مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن، لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسي والنقل الجماعي ومركبات التوكتوك والركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوك توك فى حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومى بتلك الأعمال.

وأكدت المحافظ، أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك والجهات الخدمية والأسواق، لافتة إلى فرض غرامات فورية على المخالفين.