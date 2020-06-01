طارق شوقي يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية: اقتراحاتكم وصلتني ومفيش تأجيل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها، في 21 يونيو الجاري.

وأضاف حلقة مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن كل الاقتراحات التي تحدث فيها أولياء الأمور والطلاب، وصلت إليه، مبديًا تقديره واحترامه لها، مشددًا على صعوبة وصف المجهود الذي يقوم به نصف مليون موظف في الوزارة، من أجل التجهيز للامتحانات.

وتحدث شوقي، عن المجهود الكبير الذي بذله موظفي الوزارة لمراجعة مشروعات 15 مليون طالب، وعمل امتحانات الكترونية لـ1.2 مليون طالب.

وشدد شوقي، على أن امتحانات الثانوية العامة بالاجراءات الوقائية الكاملة في موعدها، نافيًا تأجيلها، مؤكدًا أن الطلاب الخائفون أو المرضى أو المقيمين في مناطق أو بيوت معزلة، يمكنهم الالتحاق بالدور الثاني بنفس الدرجة الكاملة.

ورفض شوقي، اقتراحات تأجيل الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعرف فترة ذروة فيروس كورونا، وأنه من الأفضل أن تنتهي الوزارة من الامتحانات الآن، مشددًا على أنه لا أحد يضمن مدى الانتشار خلال الفترة المقبلة.