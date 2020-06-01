"الوزراء": صعب التكهن بانتهاء الحظر منتصف يونيو.. ووفيات كورونا مقبولة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب التكهن بإلغاء حظر التجوال بعد نهاية فترته في منتصف يونيو، فهذه القرارات لا يمكن توقعها في ظل المتابعة اليومية، لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالقرار في النهاية، يخضع لرؤية علمية وحسابات دقيقة للغاية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المواطن ينظر للرقم اليومي للإصابات فقط، لكن الحكومة تنظر بالإضافة لذلك للرقم اليومي لنسب التعافي وشكل الإصابات، فبالنسبة لنسب التعافي، لازالت جيدة وبرتوكول الصحة يحقق النجاح في ذلك.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أرقام الوفيات بفيروس كورونا في مصر مقبولة، رغم الارتفاع على مدار اليومين السابقين، حيث ارتفعت إلى 46 حالة يومية، وهذا رقم سيتم مناقشته أيضا في اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا نهاية الاسبوع، مفسرًا ارتفاع الوفيات من وجهة نظره فقط، أن تكون لأشخاص متقدمين في السن أو أصحاب أمراض مزمنة.