فيديو.. استشاري مناعة: سجاد المساجد بيئة خصبة لانتشار كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي زميل هيئة الدواء الأمريكية سابقا واستشاري المناعة، إن هيئة سلامة الدواء الأمريكية منحت موافقة استثنائية للاستخدام الطارئ لدواء ريمديسيفير، ولكن بشروط، مشيرا إلى أن العلاج يستخدمه المرضى في طور التجارب السريرية، حيث إن هذا الدواء يؤخذ بالحقن الوريدي ويؤخذ من 5 لـ10 أيام متصلة أو في المتوسط أسبوع متواصل.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تمت التجارب على الحالات الحرجة والموضوعة على جهاز تنفس صناعي وتم استخدام العقار على 70 حالة في بحث خاص وتحسنت الحالة بنسبة كبيرة ولم يحتاجوا للتنفس الصناعي، وهناك بحث آخر يؤكد أن من حصل على الدواء تعافى بعد 11 يوما مقارنة بـ15 يوما للحالات الأخرى التي لم تحصل على الدواء.

وأوضح الفقي أن منظمة الصحة العالمية منظمة استرشادية وليست صاحبة قرار في الدواء، ولكنها دعمت الدواء ولا تنصح به للحالات المبكرة، كاشفة أن هذا الدواء لم يستهدف كورونا في البداية وكان يتم تجربته لمرض الإيبولا، ولم يجاز لمرض الإيبولا، وعند ظهور كورونا تمت تجربته، وحاليا في مرحلة التجارب السريرية وهو خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ومعنى حصول مصر على حق صناعة الدواء أمر إيجابي جدا في إطار السياسة الجيدة التي تسير بها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وشدد الفقي على أن الدولة المصرية تتعامل بشكل جيد مع الأزمة صحيا، مؤكدا اتفاقه مع عدم تطبيق العزل الشامل ولكنه يفضل العزل الجزئي لأحياء أو قرى، مع تتبع المخالطين كما يحدث في مصر، موجها التحية للإدارة المصرية التي تتصرف أفضل من دول كثيرة منها أمريكا.

وحذر الفقي من فتح الزوايا للصلاة، مؤكدا على أنها بيئة خصبة لانتشار العدوى ولا بد من الاحتياط حتى لو كان مبالغا فيه، مشيرا إلى أن سجاد المساجد والزوايا أخطر في نشر الفيروس.

ونصح الفقي بإيجاد بدائل للتجمعات في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على أنه خطر في ظل تواجد الأهالي خارج اللجان، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة المقترحة بالتباعد الاجتماعي ومنع الأهالي من التجمع لن يكون هناك أزمة من إقامة الامتحانات.