شوقي للطلاب عن مخاطرة النزول للامتحانات: مبتنزلش السوبر ماركت؟

اعتبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النزول لامتحانات الثانوية العامة، مثل الذهاب للسوبر ماركت، مشددًا على أن لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون أكثر أمانا، متسائلًا: "مبتنزلش السوبر ماركت".

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن امتحانات الثانوية العامة منظومة كبرى، تشارك فيها الدولة بوزاراتها ومنظماتها، مشددًا على أننا سنتعايش في مصر مع وباء كورونا، ولابد من إقامة الامتحانات في موعدها، مضيفًا: "فيه مخاطرة بس محدودة"، مشيرًا إلى أن كل طالب يمكنه أن يحضر الدور الثاني من الامتحانات بالدرجة الكاملة.

وتحدث شوقي عن عودة الدراسة في بريطانيا وفرنسا، رغم أن أعداد الإصابات والوفيات، أكثر من تلك الموجودة في مصر، مشددًا على استحالة فكرة تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، نظرًا لسعة الجامعات والأعداد التي تقبلها في الكليات المختلفة، وأن هذه الأعداد محدودة، ولن تتحمل دفعتين العام المقبل.

ورد شوقي، على اقتراحات تأجيل امتحانات الثانوية لشهر أغسطس قائلًا: "مش ضامنين أغسطس، ومش عارفين هنعمل ايه في مستقبل الأولاد".