وزير التعليم: لولا الخوف من الغش لاستبدلنا امتحانات الثانوية بأبحاث

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يتوقع هجوما رهيبا على الوزارة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من قبل بعض اللجان الإلكترونية بسبب إصرار الدولة على إجراء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه يحب أن يوضح للجميع بأن هذا الإجراء تم اعتماده من الدولة المصرية، وامتحانات الثانوية في موعدها يوم 21 يونيو الجاري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شوقي"، :" ضميرنا هيكون مرتاح لما نكون علمنا الواجب، وإحنا كده علمنا الواجب منا، أنا مش طبيب عشان اتكلم في موضوع فيروس كورونا، نأمل أن يكون الوضع أفضل في أغسطس، ونأمل يكون الوضع أفضل في سبتمبر، ولكن مفيش دليل على كده، طول مفيش علاج يبقى فيه مشكلة، التأجيل بدون هدف بلا تاريخ محدد هيعمل مشكلة أكبر بكثير من أننا نجري امتحانات في الوقت الحالي".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن البعض اقترح تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة عام، على أن يتم إجراؤها العام المقبل، ولكن " كده هنلاقي مشكلة إن فيه دفعتين داخلين مع بعض الجامعات ، ومقاعد الجامعات مش هتكفي وقتها سوى لنصف العدد فقط"، فكان من الواجب على الوزارة أن تفكر في بدائل أخرى، مؤكدًا أن هناك اقتراح من البعض باحتساب درجات الصف الأول والثاني الثانوي، وأخذها في الاعتبار للالتحاق بالجامعة وهذا أمر مرفوض.

وتابع: "الدفعة دي مكنش ليها نمر في الصف الأول والثاني الثانوي، ومكنوش بيرحوا المدرسة، وبالتالي هذا الاقتراح نوع من العبث، الكلام ده مرفوض، فيه ناس قالت نعمل بحث أو امتحان الكتروني، طب انتوا عاوزين نخليه عبارة عن مشروع بحث عشان تغشوه زي الأبحاث اللي في سنوات النقل تم غشها، ولا نعملها الكتروني عشان تتغش زي الامتحانات الإلكترونية كانت بتتغش من البيوت، ياريت منقترحش كلام إحنا مش قده، لو مكنش الناس عندنا بتغش كنا قدرنا نعمل بحث أو امتحان إلكتروني، ولكن الحقيقة المرة إن الناس بتغش".

وواصل: "هل انتم تقترحوا اننا نعمل امتحان إلكتروني عشان الطلاب تغش في البيوت وكلهم يخشوا طب، هل ده يجوز ؟ أكيد لا ، لا ده قانون ولا ده تكافئ فرص"، موضحًا أن الظروف الحالية معقدة جدًا، كما أن الوزارة سمعت كل المقترحات وتم دراستها جمعيا ولكن جميعا لم يتم التوافق عليها، "فيه ناس قالت إلغي الامتحانات وخد نتيجة الإعدادية، ده تفكير ده".