شوقي لطلاب الثانوية: اتعودوا على الوضع.. النشاط الرياضي هيرجع 15 يونيو

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة لأولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة، فحواها بأنه إذا ما كان هناك تخوف حتى الآن على أبنائهم من الذهاب للجان من أجل أداء الامتحانات والمقرر عقدها يوم 21 يونيو الجاري، فله مطلق الحرية في اختيار دخول الامتحانات العام المقبل كمحاولة أولى بدون أن يخسر أي شيء، "لو ده اللي هيريحه نفسيًا يعمل كده، بس منقدرش نطلب التأجيل للجميع"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة تلقت مئات الآلاف من الطلبات بإجراء الامتحانات في مواعيدها، "فيه ناس تعبوا خلاص مش قادرين على التأجيل مرة أخرى"، كما أن المنهج في العام الحالي مقتصر على ما تم دراسته حتى 15 مارس الماضي يوم موعد تعليق الدراسة، ولا يوجد مبرر لدى الوزارة لتأجيل الامتحانات أكثر من ذلك، "فيه ناس بتقول نأجله لسبتمبر، طب ليه، هل الوضع هيكون أفضل من دلوقتي، لا طبعًا، ونيجي في سبتمبر بقى نقول نأجله تاني؟".

وتابع :" إزاي مش قادرين ننزل 600 ألف طالب للجان ؟ يبقى كده معناها أني لاغيت العام الدراسي الجديد اللي هينزل فيه 22 مليون طالب، طب إزاي ده يحصل وزي ما حضرتك قولت أننا هنرجع النشاط الرياضي يوم 15 يونيو وإذا كانت الحياة لازم تمشي والاقتصاد لازم يمشي عشان نأكل ونعيش لازم نتآلف مع الوضع شوية ونأخذ بالأسباب، إحنا بقى أخذنا بالأسباب من حيث تأمين وتعقيم كامل طبقًا لخطة تم دارستها في مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات وجميع الأجهزة السيادية في مصر".