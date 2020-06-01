"الصحة": نتوقع انخفاض أعداد وفيات كورونا الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مصر رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلا أنها مازالت تسير بوتيرة ثابتة أو معدلات ثابتة، مشيراً أنه بالرغم من تزايد الإصابات لكن عند قراءة الوضع بشكل أفضل يجب أن نتناول أرقام الوفيات، كونها العنوان الصادق للحكم على مجريات الأمور وكذلك آليات مواجهة الأزمة.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن أعداد الإصابات والتي بلغت ما يتجاوز 26 ألف حالة عند مقارنتها بأرقام الوفيات رغم ارتفاعها في اليومين الأخيرين سنجدها 1005 حالة وفاة، وبالتالي فإن نسبة الوفيات لا تتجاوز 3.8 % وهو معدل مقبول.

وتوقع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، تراجع معدلات الوفيات في الفترة القادمة، رغم تزايد الإصابات المتوقعة نظرًا لجودة البرتوكولات المتبعة في العلاج لاسيما العلاج المنزلي للحالات البسيطة.