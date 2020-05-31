"مياه المنوفية" تعقم منشآتها لاستقبال العاملين بعد إجازة عيد الفطر

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تستمر في تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية في اتباع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ).

جاء ذلك، ضمن الخطة الاحترازية لتطهير وتعقيم المبانى والإدارات المختلفة بالشركة تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.

وأشار "نجيب"، إلى أنه تم تطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بجميع مواقع الشركة والتي شملت ديوان عام الشركة ودوواين الأفرع التابعة للشركة ومراكز خدمة العملاء ومباني الإيرادات وعدد من المحطات المختلفة تزامنا مع استقبال العاملين بعد إجازة عيد الفطر.

وأصدر نجيب، تعليماته بلصق مطبوعات إلزام المترددين علي الشركة بجميع المواقع التابعة لها بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة وذلك حرصا منا علي الصحة العامة للمواطنين وكذا التنبيه علي جميع العاملين المتعاملين بصفة مباشرة مع الجمهور الخارجي بارتداء الكمامة منعاً للإصابة بالفيروس خلال الفترة القادمة والتي تنذر بمرحلة الذروة في انتشار الفيروس.

وأوضح تتم عمليات التطهير تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية وضمن إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، مؤكدا علي استكمال الإجراءات الوقائية بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد خارجياً بكافة المناطق الحيوية بالمحافظة بالإضافة إلي الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي وإرتداء المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية في سبيل تعزيز أساليب الوقاية والحماية للعاملين .