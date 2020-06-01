محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً طارئاً ويؤكد : تشكيل لجان للمرور اليومى على المستشفيات

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً طارئاً لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب إنتهائه من إجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، أكد خلاله على تشكيل لجان بالتنسيق مع الرقابة الادارية والامن الوطني ومديرية الامن للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من إستقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أى حالة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى ووصول العلاج لهم ، مشيرا الي أن تشكيل اللجان سيتم باشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمتابعة الاجراءات علي ارض الواقع والمرور علي كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة و إعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت ممكن ، حضر الاجتماع الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، ومساعد مدير الامن ووكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية ومدير مستشفي حميات شبين الكوم ومدير إدارة الطب الوقائي .

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول لمواجهة الفيروس ، كما أكد على منع الاجازات لمدة شهرين للأطباء والأطقم الطبية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ، موجهاً بتخصيص خط ساخن بالمحافظة للتواصل مع اللجان ومتابعة إستفسارات وشكاوى المواطنين علي مدار 24 ساعة بشأن فيروس كورونا بجانب الخط الساخن لوزارة الصحة .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنبيه على مسئولى المخازن بالمستشفيات بالتواجد اليومى وبصفة مستمرة ومتابعة صرف الأدوية اللازمة ، كما شدد على وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان يومى متضمن عدد الأسرة المشغولة والشاغرة بالمستشفيات بدائرة المحافظة وتحديث البيانات بشكل دوري .

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من إرتداء الكمامات الطبية والإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين ، كما شدد على عدم دخول اى مواطن للمنشأت الحكومية بدون إرتداء الكمامات للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي المتابعة الشديدة علي مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوي خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا الي أن التقديرات تشير الي أن الاسبوعين القادمين سيشهدان ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس .