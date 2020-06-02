سائق أعاد مليون جنيه لصاحبها: أتعرض لإساءات.. "ولادي بيردوا عني"

أعرب محمد علي سائق الأتوبيس الأمين، الذى أعاد مليون جنيه لصاحبها، عن استيائه الشديد، تجاه ردود الفعل السلبية على ما قام به.

وأوضح، أنه لا يجيد التعامل مع الإنترنت، لكن أبناءه هم من ردوا على من أساء له، وذلك خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية.

وتابع: "كل اللى يقابلنى يقولى حقك 10%.. وأنا خدت 500 جنيه فقط"، مشيرًا إلى أنه يتعامل بأمانة، ولا ينتظر شكر أو ذم من أحد.

وتابع: "الحمد الله أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر، أنا مش بتاع نت أوى، لكن ولادي بيردوا عنى ومتضايقين من الموضوع ده، أنا مش زعلان من ردود الأفعال السلبية، كل التلفزيونات والصحف كلمتني، أنا متضايق من إن محافظ بني سويف مكلمنيش لحد الآن".