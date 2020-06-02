الصحة: المواطن يستطيع الإبلاغ عن حالات مصابة بكورونا من خلال "صحة مصر"

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "صحة مصر"، يستطيع المواطنين من خلاله، الإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على المواطن، ليتم تصنيف الحالة، وبناءً عليه يتم إبلاغ غرفة العمليات التي تتواصل هاتفيا مع الحالة المريضة.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه تم إضافة وظيفة جديدة للتطبيق خلال الفترة الماضية، وهي ما أكثر الأشياء التي يحتاجها المواطن، وتزويدها في التطبيق، والمتابعة اليومية، لأنه في حالة إذا كنت في عزل منزلي، نحتاج متابعتك هاتفيا، ونعرف الحالة الصحية والمؤشرات والأعراض.

وتابع: أن كل هذه النتائج تظهر في غرفة العمليات، ومن خلالها يتم متابعة المواطنين، وعند وجود أحد الأشخاص تتدهور حالته، يتم التواصل معه بشكل أو بآخر حتى نلحقه، وإذا كانت الحالة مستقرة وتتحسن، فهذا شيء جيد، مشيرا إلى أنه عند إدخال كل الناس المتابعة اليومية الخاصة بهم، نستطيع تقييم بروتوكول العلاج الذين يتبعونه في العزل المنزلي، والتحسين فيه.