محافظ البحر الأحمر: جاهزون لاستقبال السياحة والألمان يسألون عن فنادقنا

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل اكتشاف إصابات فيروس كورونا بالمحافظة، قائلا: إن مدينة مرسى علم، استقبلت أكثر من 11 ألف مصري من العالقين في الخارج، لقضاء فترة العزل الصحي في فنادق المدينة، مشيرًا إلى أنه سيستقبل طائرتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الناس عايزة تيجي الجونة وتعيد"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع مراقبة الزوار في مدينة الجونة، مؤكدًا أن معدلات الإصابة في محافظة البحر الأحمر، من أقل المعدلات رغم استقبالها للعائدين والمواطنين في فترة العيد.

وأشار حنفي، إلى أن النزلاء الذين شغلوا 25% من طاقة الفنادق، لم يحدث فيهم أي إصابة، وأن الإصابة حدثت بسبب الزيارات في فترة الأعياد والعزومات في الشاليهات الخاصة، "ناس بيحتلفوا بالعيد بطريقتهم وبأسلوب الاستبياع، وهما مش خايفين على نفسهم"، مشيرًا إلى أن الإصابات حدثت لـ4 أفراد فقط مقيمين، وفرد واحد فقط نزيل بأحد الفنادق.

وأكد حنفي، على قدرة الفنادق على استقبال زوار وتطبيق كل الاجراءات الوقائية، سواء للسياحة الداخلية والخارجية خاصة السائحين المهتمين بالغطس بمختلف أنواعه، ليداعبه أديب قائلًا: "أنا غطاس قديم".

وكشف حنفي، عن تلقي الفنادق لاستفسارات من السياح في ألمانيا، عن إمكانية سفرهم للغردقة، مشددًا على أن الفنادق تستطيع استقبالهم بسعة 50%، وباتباع كل الاجراءات الاحترازية.

وأشار حنفي، إلى أن المستشفيات جاهزة بنسبة 100% بأطقمها الطبية ومستلزماتها، لاستقبال المرضى، مشيرًا إلى أن السياحة الداخلية التي شغلت 25% من الفنادق، لم يظهر بها أي إصابات بفيروس كورونا، إلا شخص واحد فقط.