مدير مستشفى حميات إمبابة: أهالي المرضى اعتدوا على الأطباء والتمريض

كشف الدكتور باسم عيسى مدير مستشفى حميات إمبابة، تفاصيل التشاجر والاعتداء على طاقم المستشفى، قائلا: إن منذ بداية الجائحة، كانت الأعداد بسيطة، وكان يتم توجيهها لمستشفيات الصدر والحميات، لافتًا إلى أن الحكومة زادت عدد المستشفيات التي تستقبل المرضى.

ولفت عيسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إلى أنه حدث ضغط على الاستقبال، ووقعت مشاحنات واعتداءات على الأطقم الطبية، ووقع اعتداء على الأطباء، وحدثت لهم إصابات بسيطة.

وأضاف: "الناس بتيجي مع أهلها مخضوضة، ومع الزحام بيحصل مشاحنات وخناقات بالأيدي، واعتداء بالايدي على الأطباء والتمريض"، لافتًا إلى أنه تم استدعاء الشرطة، وألقت القبض على المعتدين، واتخذت ضدهم الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإيقاف الاستقبال، من أجل الاطمئنان على سلامة الأطقم الطبية.

وعن المرضى الموجودين بالمستشفى، أكد عيسى أنهم 183 مريض محجوز، وهناك 18 سرير فارغ، و20 مريض في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن أسرة الرعاية المركزة ممتلئة.

وأكد عيسى، أن المواطنين مازالوا يتوجهوا لمستشفى حميات إمبابة، رغم وجود مستشفيات أخرى في الجيزة، مثل إمبابة العام وأم المصريين والوراق وبولاق العام، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالنطاق الجغرافي، والتوجه لأقرب مستشفى لهم، حال الشعور بأعراض كورونا، "مش لازم أروح لمستشفى الحميات تحديدًا"، مشيرًا إلى أن لديه 80 طبيب، و120 ممرضة.

كما نصح المواطنين، بأن من يتوجه للمستشفى يصطحب معه شخص واحد فقط، وألا يصطحب معه عدد كبير خوفًا عليهم، وحتى لا يحدث زحام في المستشفيات.

وكشف عيسى، عن وفاة الطبيب محمد عبدالباسط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بسبب أنه من مرضى الكلى، وأصر على المشاركة في مواجهة الجائحة، رغم ظروفه الصحية، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد، أمرت بإطلاق اسمه على أكبر وحدة علاجية في المستشفى.