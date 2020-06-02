الصحة: إعادة توزيع الأطقم الطبية وفقا للاحتياجات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تحديا كبيرا في الأطقم الطبية بصفة عامة في مصر، ولكن يتم العمل على إعادة توزيع الأطقم الطبية، وفقًا للاحتياجات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تناقش بشكل مستمر هذا التحدي، ومدى وجود نقص في تخصصات معينة في بعض المستشفيات، وذلك خلال جولاتها الميدانية المستمرة، أو عبر لقائها بالكونفرس مع مديري مستشفيات العزل، فالوزيرة تتواصل معهم بشكل مستمر، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر في المستشفيات.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تُقدر تمامًا حالة الهلع التي تنتاب المواطنين في الوقت الحالي، "نقدر حالة الخوف والهلع للمواطنين، أي مواطن يبقى عنده ارتفاع في درجة الحرارة، أو بيكح شوية حتى لو مش كورونا، بيبقى فيه هلع، وده دورنا اننا نعمل فحوصات ونطمنه على نفسه".