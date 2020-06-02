وكيل "صحة الدقهلية": مش هنتخلى عن البلد والمرضى كلهم أهالينا

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إن الأطباء لم يتركوا المستشفيات وجميعهم في أماكنهم، مشيرا إلى أنه سيظل هناك عدد ممن يسعون إلى شق الصف المصري، ويشككون فيما تقوم به القيادة السياسية تجاه الأطباء.

وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأطباء وضعوا جداول حضور وإنصراف لهم، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وجميعهم يعلم دوره في تلك الفترة الحرجة، موضحا: "إحنا مش هنتخلى عن البلد أبدا والمرضى كلهم أهالينا".

وتابع بأنه الأطباء أنقذوا طفلا لم يتخطى العامين كان مصابا بفيروس كورونا وحجز في مستشفى الحجر الصحي بقرية "تمي الأمديد"، مشيرا إلى أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد أن الطفل حضر للمستشفى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتوقع الطاقم الطبي إصابته بكورونا بسبب ظهور الأعراض عليه، وخضع للأشعة والتحاليل حتى ثبتت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن الطفل حاليا يقبع في حالة صحية جيدة بعد إنقاذه من إصابته بفيروس الكورونا.