لجان للمرور على مستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:04 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا طارئًا مع لجنة إدارة أزمة كورونا، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديرى المستشفيات الجامعية، ومديرى 14 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
واستعرض المحافظ، آخر التطورات لأوضاع سير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تشكيل لجان للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر، لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
وشدد المحافظ، على اللجنة بضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالفيروس المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلي والمخالطين لهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، ومراجعة عملية صرف المستلزمات الطبيه والأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، إضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس أو مسؤول بالمنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وقال المحافظ، إنه سيتم تفعيل خدمه الخط الساخن لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وشدد المحافظ على المتابعة المستمره على مدار اليوم، وتنفيذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا، موجهًا بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين، كما شدد على عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماع مجلس المحافظين، بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث ناقش الاجتماع آخر مستحدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.