لجان للمرور على مستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا طارئًا مع لجنة إدارة أزمة كورونا، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديرى المستشفيات الجامعية، ومديرى 14 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واستعرض المحافظ، آخر التطورات لأوضاع سير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تشكيل لجان للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر، لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وشدد المحافظ، على اللجنة بضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالفيروس المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلي والمخالطين لهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، ومراجعة عملية صرف المستلزمات الطبيه والأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، إضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس أو مسؤول بالمنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وقال المحافظ، إنه سيتم تفعيل خدمه الخط الساخن لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمره على مدار اليوم، وتنفيذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا، موجهًا بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين، كما شدد على عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماع مجلس المحافظين، بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث ناقش الاجتماع آخر مستحدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.