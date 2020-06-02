عملات وتماثيل وتمائم.. ضبط 374 قطعة أثرية في منزل بمغاغة بالمنيا

ضبطت شرطة السياحة والآثار في المنيا، 374 قطعة أثرية، داخل منزل شاب مقيم بقرية أبو بشت التابعة لمركز مغاغة، وشملت المضبوطات قلائد وتماثيل وجعران وعملات نحاسية، وتمائم لمعبودات مصرية قديمة وحيوانات مقدسة، تعود لحقب وعصور تاريخية مختلفة.

تلقى اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار إخطارًا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد المدير لشرطة السياحة والآثار، يفيد بورود معلومات بحيازة شخص مقيم بقرية أبو بشت التابعة لمركز مغاغة، لقطع أثرية متنوعة تعود لعصور مختلفة.

تشكلت مأمورية تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة والآثار ضمت كل من العقيد نادر حمدي رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، والعقيد عماد شاكر، والمقدم محمد عبدالعزيز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستخراج إذن من النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم ويدعي "أحمد-ف-ح"، 26 عامًا، وحاصل علي ليسانس الحقوق.

وجري ضبط جعران من الجرانيت الأسود مدون عليه لقب الملك نب خبرو رع "توت عنخ آمون"، و25 تميمة لمعبودات مصرية قديمة، وبعض الحيوانات المقدسة عن عصر الدولة الوسطى بالإقليم السابع عشر، منها علي شكل قرد آدمي وأرنب وسمكة وأسد وفرس النهر وحيوان القنفد وآكل النمل واللبؤة (سخمت إله الحرب والنشور) والصقر والمعبود بس وذبابة الشجاعة، وحيوان آخر فوضوي من الممكن أن يعود للمعبود ست، إضافة لوجه آدمي.

كما تم ضبط تمثال من الحجر الجيري لطفل صغير بطول 3 سم يعود للعصر اليوناني، وآخر من الخشب للآله حورس بطول حوالي 25 سم يرجع للعصور الفرعوني.

كما تم ضبط قلادة من الفيانس تنتهي بتميمة علي شكل أسد، وأخرى بها مجموعة من الخرز، و3 مسرجة من الفخار متوسطة الحجم ترجع إلي العصر اليوناني الروماني.

وشملت المضبوطات 304 عملات نحاسية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، و35 تمثال من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول حوالي 10 سم، وتمثال آخر من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول 15 سم يرجعان للعصر الفرعوني المتآخر.

تم تحرير محضر برقم 3 أحوال شرطة السياحة، وجري التحفظ علي المضبوطات والمتهم وتطوير مناقشته لمعرفة مصدر المضبوطات، بعدما رجحت التحريات الأولية أنها أصلية وذات قيمه كبيره.