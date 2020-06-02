السلطة التنفيذية في هونج كونج تتهم أمريكا باعتماد "الكيل بمكيالين"

اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم، واشنطن باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيراً.

وقالت لام للصحفيين: "لقد رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي يتم تطبيقها. أنتم تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونج كونج، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأمريكيون)"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

جاء هذا التعليق، في ظل توتر تصاعد في الآونة الأخيرة بين أمريكا والصين على خلفية ملف هونج كونج، المقاطعة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت العام الماضي على مدى أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة مؤيدة للديموقراطية ما لبثت أن قمعتها شرطة مكافحة الشغب التي نفّذت لهذه الغاية أكثر من 9000 حالة اعتقال.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونج كونج في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.