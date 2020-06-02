رئيس الوزراء يناقش خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

وزير السياحة يستعرض موقف الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في 5 محافظات

خلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.

الإسكندرية والعين السخنة في مقدمة نسب الإشغال الفندقي بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما.. والساحل في ذيل القائمة

وسلط وزير السياحة، الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيراً مطروح والساحل الشمالي.

الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر" للترويج للسياحة

وأشار العناني، إلى أنَّه تمّ إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وافلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج، لافتاً إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر" يتضمن (المطار – المتحف المصري – فنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ).

وجرى استعراض الإجراءات التي طبقتها بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدى نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.

وزير السياحة يستعرض إجراءات وشروط استقبال السياحة الوافدة

وخلال الاجتماع، عرض وزير السياحة، إجراءات استقبال السياحة الوافدة سواء الاشتراطات العامة المطلوب توافرها، أو الإجراءات المطلوب استيفاؤها قبل وصول السائح، وعلى متن الطائرة، وعند الوصول، وفي أثناء الإقامة في مصر، فضلاً عن إجراءات تشغيل المرافق سواء المطارات أو المطاعم المكشوفة وغير المكشوفة، إلى جانب تنظيم زيارة المواقع الأثرية.

"عنبة" يعرض استعدادات المطارات لاستئناف حركة الطيران

كما عرض محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، لاستئناف حركة الطيران، حيث تمّ تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا، ويتمّ حاليًا تشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعرض خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد.