محافظ القاهرة: سنتخذ إجراءات ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتخذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وأعلنت محافظة القاهرة في وقت سابق عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.