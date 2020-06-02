إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا على بوابات جامعة القناة

شددت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وأمان العاملين بالجامعة، وذلك وفق خطة مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

وتفقد المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة تنفيذ الإجراءات على بوابات الجامعة من قياس درجة الحرارة ، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتدائها، رافقته في الجولة هدى فرج أمين الجامعة المساعد.

وقالت الدكتورة سمر صديق مدير الإدارة الطبية أن الهيئة الطبية من أطباء و تمريض الإدارة يقومون بدورهم في قياس درجات الحرارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الطبية على بوابات الجامعة.