السياحة: 7 فنادق جديدة تدخل الخدمة بعد تسلمها شهادة السلامة الصحية

قالت وزارة السياحة والأثار، إنه بعد استئناف أعمال لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، للتفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، فقد أسفرت عمليات الفحص أمس عن تسليم الشهادة إلى 7 فنادق بثلاثة محافظات هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط، وذلك بعد التأكد من استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى وصلت حتى الآن إلى 85 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص، أقرت باستيفاء 4 فنادق في محافظة جنوب سيناء وهي فندق موسي كوست، ومون بيتش ريزورت برأس سدر، ومنتجع جراند روتانا، وفندق تروبيتل نعمة بأي بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندقي القاهرة دوست تاني ليكفيو، وذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز بالقاهرة الجديدة.

وأهابت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.