 الانتهاء من تعقيم المستشفى المركزي بالقنطرة شرق للوقاية من كورونا

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المستشفي المركزي وذلك لليوم الثانى على التوالي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والذي تقوم به الإدارة الصحية والوحدة المحلية، وتنفيذ تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع القطاعات الخدمية التي تمس المواطن.

وأشار إدريس إلى مواصلة أعمال النظافة التي تتم بالمدينة الجديدة والقديمة والمنطقة السابعة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى المقلب العمومي، ومتابعة أعمال قسم الكهرباء حيث يتم إحلال أعمدة إنارة بشارع بنك مصر وشارع الفرن بالمدينة الجديدة، وذلك بالتزامن مع تغير البلدورات ورصف هذة الشوارع واشرف علي هذة الأعمال أحمد الأسناوي نائب رئيس المركز والمهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة.