وزير الطيران: نستعد لاستئناف "الحركة" بإجراءات مطبقة عالميا

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه يجري حاليا تنفيذ استعدادات وإجراءات بالمطارات المصرية المختلفة استعدادا لاستئناف حركة الطيران الدولية في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الطيران المدني، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المطارات المصرية ستطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا في المطارات.

ولفت إلى أنه يتم بالفعل تشغيل عدد من الرحلات في الطيران الداخلي بكفاءة عالية.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لمتابعة خطة استئناف حركتي السياحة الخارجية والطيران، ووجه بعرض الخطة على اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد.